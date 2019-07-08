08.07.2019 10:38
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ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna karşı öğrencilerin başlattığı protesto gösterileri devam ediyor. Bugün saat 09.30 sıralarında okula giren polis ekipleri, eylem yapan öğrencileri dışarı çıkarttı. Ağaç kesimi başlarken, gözaltına alınan öğrenci olmadığı bildirildi.

ODTÜ'de Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılması planlanan Kavaklık bölgesinde öğrencilerin protesto eylemleri sürerken, bu sabah saatlerinde polis üniversiteye girdi. Bölge çok sayıda polis tarafından ablukaya alınırken, öğrencilerin çadırların olduğu alandan çıkması istendi.

Karşı koyan öğrenciler eylemlerini sürdüreceklerini açıklayınca polis müdahale etmeye başladı. Polis müdahale sırasında biber gazı kullandı.

Destek için ODTÜ'ye giden vekil ve akademisyenler içeri alınmazken, polisin öğrencilere müdahalesi sonrasında ağaçların kesimine başlandı.

Mimarlar Odası geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının ruhsatsız olduğu iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu.

HDP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

HDP Milletvekili Murat Çepni de ODTÜ Kavaklık'a giderken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı" dedi.

ESKİ CHP'Lİ NAZLIAKA'DAN CANLI YAYIN

26. dönem'de CHP'den Ankara milletvekili olan, ancak sonra partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka da Twitter hesabından ODTÜ Kavaklık'ta olduğunu ve durumun acil olduğunu kaydetti. Nazlıaka İnstagram hesabından canlı yayın yaptığını da belirtti.

ODTÜ MEZUNLARI KONSEYİNDEN AÇIKLAMA

ODTÜ Mezunları Konseyi, "ODTÜ'ye yurt yapıyoruz" kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.

Konsey'in yapmış olduğu açıklamanın tam metni şöyle:

"Daha iki gün önce;

Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. ODTÜ'nün yurt sorununu da öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile biz ODTÜ'lüler çözeceğiz. ODTÜ'nün üniversite bütünlüğünü bozacak her türlü girişimin karşısında olacağız, demiştik.

Bugün buradan duyuruyoruz ki;

ODTÜ'nün, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyacı olan yurdu biz ODTÜ'lüler yapacağız.

Ülkenin ekonomik olarak dar boğazda olduğu bugünlerde KYK mali olanaklarını başka yerlerde kullansın.

Yasal gereklilikler yerine getirilmeden başlatıldığı söylenen çalışmalar için de hukuki girişimlerde bulunacağız. Ve yapılan protokolün iptalini talep edeceğiz.

Biz ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak;

ODTÜ'ye yurt yapma kampanyası başlatıyoruz. Başta Rektörlük olmak üzere tüm ODTÜ bileşenlerini ve ODTÜ dostlarını kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz.

Yarın bankalarda açtıracağımız;

'ODTÜ'ye yurt yapıyoruz' kampanyası hesabını duyuracağız."

ODTÜ'de öğrencilerin yurt protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı
Kredi Yurtlar Kurumu, Sabah, Polis, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (11)
VATANDAŞ: Şovmen bunlar.kendimi bildim bileli böyleler ezberleri güçlüdür tek icraatları şovmenlik başka bir marifet yok.
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SABIRSIZ!: yurda me gerek var çadırda yatsınlar. . . . ya yapsan bir türlü yapmasan bir türlü bu yurdun temellerini havadadamı atacaklar yapmayınca da devlet yapmıyor.
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2 1
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ADINIZI YAZIN: tamamen siyasi gerekçelerle karşı bir duruş var. hepsi şovmen bunların. sözde ağaç sevdalısı bu sayın vekillerin evlerine gidin bakın, mobilyadan adım atacak yer bulamazsınız. chp li yalova belediyesi de bulvar yapıp trafiği rahatlatmak için yüzlerce ağaç kesmişti. çok ta iyi oldu. yalova''nın bursa bağlantısının eski halini bilenler bilir. şimdi trafik kesintisiz akıyor. gerekirse ağaç kesilir ve kesilen ağaç sayısından fazlası daha uygun bir yere dikilir. gereksiz şov nafile
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ASİYE: gidin ağaçsız alana yapın da amacınızın üzüm yemek olduğunu, bağcıyı dövmek olmadığını görelim
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SEVKO: İnşaat yapılacak başka alan varken ne bu inat yüzlerce canlı ağaca kıyılıyor. İhtiyaçtan fazla kapasiteli kyk yurdu neden yapılıyor amacınız ne. Odtüyü bölemeyeceksiniz boyunduruğunuz altına alamayacaksınız
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4 5
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CECO: Birsürü yer varken gidip ağaçlık alanı kesiyorlar. Bu zihniyet hasta.
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KIZIL ELMA: defolun gidip okulunu okuyun, zibidiler. o yurtlar kimin için yapılıyor. iyi yapmış polis
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ROLEX: Evet, biliyorsan sen söyle bakalım, Kimin için yapılıyor?
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.......: yazık çok yazık
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CIMEN: Ne gerek var
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