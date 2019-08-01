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Polis ekipleri, sahte paraya karşı broşür dağıttı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarı yerlerini ve düğün sezonu olması nedeniyle esnaf ve üreticileri sahte paraya karşı uyardı.

01.08.2019 14:52 Polis ekipleri, sahte paraya karşı broşür dağıttı
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarı yerlerini ve düğün sezonu olması nedeniyle esnaf ve üreticileri sahte paraya karşı uyardı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, düğün sezonu ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesi oluşabilecek olan sahte para, düğünlerde silah atılması, hırsızlık, telefon dolandırıcılığı ve öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde güvenli internet kullanımı ile ilgili olarak esnaf ve üreticileri ziyarette bulundu. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu halka açık yerler ile kafe ve kahvehanelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapan polis ekipleri, 700 adet broşürü dağıttı. Uyarılarda da bulanan polis ekipleri, ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara da afişler asarak bilgilendirmede bulundu. - KASTAMONU

Kurban Bayramı, Kastamonu, Güncel

Kaynak: İHA

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