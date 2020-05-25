Polis ekipleri şehit yakınlarının isteklerini karşılıksız bırakmadı
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan şehit yakınlarının Edirnekapı Şehitliği'ne mezar ziyareti isteklerini karşılıksız bırakmadı.
25.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:01
Bahçelievler'de ikamet eden şehit yakınları, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak Edirnekapı Şehitliği'ne mezar ziyaretinde bulunmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şehit yakınlarını evlerinden alarak Edirnekapı Şehitliğine götürdü. Mezar ziyaretinden sonra ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan ekipler daha sonra tekrar aileleri evlerine bıraktı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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