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Polis ekipleri şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 15 gün içinde yaptıkları şok uygulamalarla çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

18.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:08Polis ekipleri şok uygulamalarda silah ve uyuşturucu ele geçirdi
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 15 gün içinde yaptıkları şok uygulamalarla çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheli şahıs ve araçlarda, umuma açık iş yerleri ve metruk alanlarda, düğün ve asker eğlenceleri ile bu eğlencelerde yapılan araç konvoylarında, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve şikayetler neticesinde 15 gün içinde yapılan kontrollerde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda 36 bin 135 şahsın GBT sorgusu yapılarak haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 74 şahıs ve cezaevi firarisi olan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 32 şahıs tutuklanırken 13 tabanca, 2 av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 203 adet fişek, 2 bıçak, 19,3 gram esrar, 1,64 gram bonzai, 16,12 gram metamfetamin, 2 adet metamfetamin tüpü, 1 adet cam pipo, 1 hassas terazi ve 97 adet ectasy hap ele geçirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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