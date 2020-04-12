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Polis ekipleri solunum cihazı için seferber oldu

Pendik'te bir hastanede yatan ve evindeki solunum cihazına ihtiyacı olan hasta vatandaşın yardımına polis koştu.

12.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:11
Pendik 'te bir hastanede yatan ve evindeki solunum cihazına ihtiyacı olan hasta vatandaşın yardımına polis koştu. Hastanın yakınları sokağa çıkma yasağı nedeniyle eve gidemeyince polis, solunum cihazını Üsküdar 'daki evden alarak hastaya ulaştırdı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir vatandaş solunum cihazına ihtiyacı olunca yardımına Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yetişti. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hastanın yakınları dışarı çıkamayınca, polis Üsküdar'daki eve giderek solunum cihazını aldı. Cihazın hastanedeki refakatçiye teslim edilmesiyle hasta vatandaş solunum cihazına kavuşmuş oldu.
(İHA) Polis ekipleri solunum cihazı için seferber oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar, Pendik, Polis, Güncel
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