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Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ev alışverişlerini yapıp teslim ediyor

Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ev alışverişlerini yapıp teslim ediyor 66 yaşında olan Ayşen Keşir;

22.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:42
Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ev alışverişlerini yapıp teslim ediyor
66 yaşında olan Ayşen Keşir;
"Hepsi birden sokağa akın ettiler olan biz gibi acil ihtiyacı için çıkana oldu"
ESKİŞEHİR - Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Eskişehir'de bulunan polis ekipleri 66 yaşındaki vatandaşın market ihtiyaçlarını alarak evine getirdi.
Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan Korona virüs, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor. Bunun için önlem alan yetkililer, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirdi. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını ise polis ekipleri üstlendi. Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki Ayşen Keşir, market ihtiyacı olması sebebiyle polis ekiplerini aradı. Ekmek ve makarna gibi ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Keşir için polis ekipleri gerekli alışverişi yaparak ikametine getirdi.

"Hepsi birden sokağa akın ettiler olan biz gibi acil ihtiyacı için çıkana oldu"
Yapılan alışveriş için polis ekiplerine teşekkür eden Ayşen Keşir, yaşlılara evden dışarı çıktıkları için kızdığını ifade ederek, "Hastaneden çıkmıştım. Çıkmam gerekiyor sürekli fakat artık polis ekiplerine söyleyeceğiz. Uygulama güzel ama keşke bir iki saat dışarı çıkabilsek. Kapımızın önü market ama artık böyle olacak demek ki. Memnunuz şimdilik. Evde vakit geçiremiyoruz. Amcanız da hastaneden yeni çıktı. Kendi kendime televizyon, internet ile ile oyalanmaya çalışıyorum. Güzel oldu fakat yaşlılara da kızıyorum. Hepsi birden sokağa akın ettiler. Bizler gibi acil ihtiyacı sebebiyle çıkanlara oldu olan. Şimdilik idare ediyoruz. Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ev alışverişlerini yapıp teslim ediyor

Kaynak: İHA

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Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ev alışverişlerini yapıp teslim ediyor
Etiketler : Polis, Genel

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