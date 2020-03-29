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Polis ekipleri Yüksekova'da sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı

Polis ekipleri Yüksekova'da sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı.

29.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:31
Polis ekipleri Yüksekova 'da sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları uyardı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında Yüksekova Kaymakamlığının talimatıyla polis ve zabıta ekipleri, korona virüs salgınından dolayı Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan esnaf başta olmak üzere ilçenin tüm mahallelerinden vatandaşların dışarıya çıkmaması için uyardı. Denetlemede vatandaşların kaldırıma bıraktıkları eşyalar da tek tek kaldırılırken, ilçenin en işlek yolları olan Şemdinli, Yeni Mahalle, Kuruköy ve Çevre yolları da denetlendi.
Ekipler, vatandaşları uyarırken diğer yanda ise korona virüsüne karşı bilgilendiriyor. Polis ekipleri Yüksekova’da sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Zabıta, Polis, Yerel

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Polis ekipleri Yüksekova'da sokak sokak dolaşıp vatandaşları uyardı

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