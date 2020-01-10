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Polis ekipleri yürekleri ısıttı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, sabah soğuk havada okula giden öğrencileri devriye esnasında araçlarına alıp okullarına bırakan polis ekipleri, büyük takdir topladı.

10.01.2020 08:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:31Polis ekipleri yürekleri ısıttı
'nın ilçesinde, sabah soğuk havada okula giden öğrencileri devriye esnasında araçlarına alıp okullarına bırakan polis ekipleri, büyük takdir topladı.

Dumlupınar İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri devriye esnasında karşılaştığı, sabah saatlerinde okula gitmek için yolda olan öğrencileri ekip araçları ile okula götürdü.

Öğrenci-polis ilişkisinin arttırılması ve emniyet güçlerinin öğrencilerin her zaman yanında olduklarını bilmeleri amacıyla böyle bir olayı yaptıklarını belirten polis ekiplerinin bu hareketi, ilçedeki vatandaşlar ve okul idaresi tarafından takdirle karşılandı.

aracıyla soğuk havada okula giden öğrenciler yaptıkları açıklamalarda, "Okula gitmek için yürüyorduk. Polis arabası yanımızda durdu. Bizi araca alıp okula kadar bıraktılar. Hava sıcaklığı eksi 5 dereceydi. Polis amcalarımıza teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Sabah, Polis, Yaşam

Kaynak: İHA

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