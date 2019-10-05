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Polis ekiplerinde şok uygulama

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri ortaklaşa şok uygulama yaptılar.

05.10.2019 10:39Polis ekiplerinde şok uygulama
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri ortaklaşa şok uygulama yaptılar. Yapılan uygulamalarda kusurlu görülen sürücülere cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri kent girişinde gece yarısı uygulama yaptı. Uygulamalar sırasında durumundan şüphelenilen sürücü ve araçlar durdurularak kontrol edildi üstleri ve araçları arandı. Yapılan uygulamalarda alkollü yakalanan sürücünün aracı otoparka çekilirken gerekli maddelerden hakkında işlem yapılarak cezai işlem uygulandı.

Polisler yaptıkları denetimde 35 kişinin kimlik sorgusunu yaparken 1 araç trafikten men edildi kural hatası yapan sürücülere ise 6 bin 618 TL ceza işlem uygulandı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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