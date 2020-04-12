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Polis ekiplerinden 2 yaşındaki kız çocuğuna emzik

Polis ekiplerinden 2 yaşındaki kız çocuğuna emzik Esenyurt'ta 155'i arayan aile, sürekli ağlayan küçük çocukları için emzik istedi Nöbetçi eczaneden emzik alan polis ekipleri, evin kapısına giderek teslim etti Esenuyurt'ta 155'i arayan aile, sürekli ağlayan 2 yaşındaki minik kız çocukları...

12.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:45
Polis ekiplerinden 2 yaşındaki kız çocuğuna emzik
Esenyurt 'ta 155'i arayan aile, sürekli ağlayan küçük çocukları için emzik istedi
Nöbetçi eczaneden emzik alan polis ekipleri, evin kapısına giderek teslim etti
İSTANBUL - Esenuyurt'ta 155'i arayan aile, sürekli ağlayan 2 yaşındaki minik kız çocukları için emzik istedi. Nöbetçi eczaneye giderek emzik alan polis ekipleri, evin kapısına giderek teslim etti.
Dün akşam saatlerinde Esenyurt'tan 155'i arayan bir baba, 2 yaşındaki kızlarının emziğinin kaybolduğunu ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle eczaneye gidemediklerini söyleyerek yardım istedi. Harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nöbetçi eczaneye giderek emzik aldı. Ekipler ardından ailenin yaşadığı apartmana giderek zili çaldı. Kapıyı açan babaya minik kız için aldıkları emzik teslim edildi.
Polis ekiplerine teşekkür eden baba, "Allah sizi bütün kötülüklerden muhafaza eylesin. Allah bütün görevlileri korusun" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Polis ekiplerinden 2 yaşındaki kız çocuğuna emzik

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt, Polis, 3. Sayfa
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