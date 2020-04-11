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Polis ekiplerinden down sendromlu gence doğum günü süprizi

Adıyaman'da polis ekipleri, 22 yaşındaki down sendromlu genci görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.

11.04.2020 01:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:04

Adıyaman 'da polis ekipleri, 22 yaşındaki down sendromlu genci görüntülü arayarak doğum gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli Yunus ekipleri, Osmaniye 'de yaşayan down sendromlu Engin Düzenli'yi görüntülü arayarak doğum günü sürprizi yaptı.

Ekipler, "Komiserim doğum gününüz kutlu olsun, bize Rıza babadan talimat geldi, sizlere çok selamları var." dedi.

Polis ekiplerinden down sendromlu gence doğum günü süprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Adıyaman, Polis, Güncel
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