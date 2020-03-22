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POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.

22.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:31
Polis ekipleri tarafından İstanbul 'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor. İstanbul'daki tüm ilçelerde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkanlara uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere giderek, Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerin hayati derecede önemlidir. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız anonsları yapıyor.
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POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

POLİS EKİPLERİNDEN EVDE KALMAYANLARA UYARI ANONSLARI
Etiketler : İstanbul, Polis, Güncel

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