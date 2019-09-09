Haberler» Güncel» Haber

Polis ekiplerinden okul önlerinde denetim

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması nedeniyle öğrencilerin güvenli bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde uygulama yaptı.

09.09.2019 14:53 Polis ekiplerinden okul önlerinde denetim
BURSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması nedeniyle öğrencilerin güvenli bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde uygulama yaptı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerine başladı. Öğrencilerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi geçirebilmeleri için gerçekleştirilen uygulamada okul önünde bekleyen ve şüpheli bulunan kişiler, Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi aracılığıyla sorgulanırken, araçlar da didik didik arandı. Okul servis araçlarının durdurulup sürücülerin belgelerinin kontrol edildiği uygulamada yaklaşık 400 polis görev yaptı. Çocukların güvenliği için yapılan uygulamayı olumlu karşılayan veliler, bu çalışmaların devam etmesini istedi.


- Bursa

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12   Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
17:12   AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne doğru
17:09   Yeni eğitim öğretim yılı
17:09   Hatay bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi
17:09   Konya şehit uzman onbaşının cenazesi konya'ya getirildi
17:09   İzmir'de fashion prime 3'üncü kez kapılarını açtı
17:08   İlk defa Türkiye'de sahne alacak!