Polis Ekiplerinden Oyunmatik Baskını

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:02



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:02

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde yasak olmasına rağmen oyun makineleri ile kumar oynatıldığını tespit ederek basın yaptı. Yapılan baskında 6 adet şarj matik ve sigara matik tabir edilen oyun makinası, oyun makinaların içerisinden bin 359 lira madeni para ile iş yerinde 30 adet 9 mm. tabanca fişeğine Asayiş Şube ekipleri el koydu.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Burhaniye Mahallesi'nde bir iş merkezinin içerisinde zemin kat merdiven altında bulunan dükkanda, oyun makinaları tabir edilen makinaların olduğu duyumu aldı. Polis ekipleri iş yerinin kapısını çaldı ve açılması için çağrı yaptı. Ancak içeriden kapının açılmaması üzerine, arama kararı ile birlikte iş yerinin önünde çilingir çağrıldı. Çilingir kapıyı açmak için hazırlık yaparken bunu duyan ve iş yerinin içerisinde bulunan dükkan sahibi İ.Ö kapıyı açmak zorunda kaldı. İçeride yapılan aramada 6 adet şarj matik ve sigara matik tabir edilen oyun makinası, oyun makinaların içerisinden bin 359 lira madeni para ile iş yerinde 30 adet 9 mm tabanca fişeği bulunarak el konuldu. İş yerinde bulunan İ. Ö ve A. S İsimli şahıslar hakkında TCK 1072 ve 6136 SKM suçlamaları ile işlem başlatıldı. - DÜZCE