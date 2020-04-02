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Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem

Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem Banka ve postanelerde oluşan kalabalık Denizli'de polis ekiplerini harekete geçirdi.

02.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:46
Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem
DENİZLİ - Banka ve postanelerde oluşan kalabalık Denizli 'de polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, sıra bekleyen vatandaşlar için bariyerleri önlem aldı.
Çin'in Wuhan şehrinde görünen ve geneline yayılan korona virüsüne karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Denizli'de polis ekipleri şehir merkezlerinde bulunan bankalar ve postaneler önünde sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar için anonslarda bulunuyor. Yapılan uyarıların ardından vatandaşlar için bariyerler de konuldu. Vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından sık sık sözlü olarak uyarılıyor. Bir işi sebebiyle PTT'ye gelen Mete Gezgiç, yaklaşık 30 - 45 dakika beklediğini dile getirdi. Gezgiç "Önümde ve arkamda yeteri kadar mesafe var. Dikkat etmeyen vatandaşlar var. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bu süreç yaklaşık 15 - 20 gündür özellikle ülkemizde daha çok yaygın hale geldi. Her gün medyada belirtiliyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Banka, Polis, Genel

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Polis ekiplerinden postane önüne bariyerli önlem
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