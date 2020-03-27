Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis ekiplerinden yaşlılara kesintisiz hizmet

Kayseri'de Akkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz olarak hizmet veriyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Polis ekiplerinden yaşlılara kesintisiz hizmet
Kayseri 'de Akkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz olarak hizmet veriyor.

Akkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların sağlığının korunması için sağlık, gıda ve kişisel hizmetlerini karşılamak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. İlçe Emniyeti Ekipleri yaşlı vatandaşların sevdikleri ile daha sağlıklı ve güzel günler geçirmeleri için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Akkışla, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polis ekiplerinden yaşlılara kesintisiz hizmet - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:54: Başkan Kocaman hemşehrilerine telefonla seslendi - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:48: Virüslere karşı ozon tedavisine talep arttı - Haberler 13:46: Beylikdüzü'nde maske satışında silahlı kavga: 4 yaralı - Haberler 13:46: Ege Üniversitesi Kovid-19 aşısı için çalışmalara başladı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:29: Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi - Haberler 11:40: Tam bir suç makinesi! 40 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari kadın yakalandı - Haberler 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı