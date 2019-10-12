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Polis ekiplerinden 'Yeditepe Huzur' uygulaması

Polis ekiplerinden 'Yeditepe Huzur' uygulamasıİSTANBUL - Polis ekipleri tarafından İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı.

12.10.2019 00:16
Polis ekiplerinden ' Yeditepe Huzur' uygulaması
İSTANBUL - Polis ekipleri tarafından İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada polis köpeği ile araçlarda uyuşturucu madde araması yapıldı.
İstanbul genelinde bazı noktalarda polis tarafından Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Maltepe Gülsuyu köprüsü üzerinde polis ekipleri tarafından trafikteki araçlarda denetim yapıldı. Uygulamaya saat 20: 00 sularında başlandı. Yapılan uygulamaya polis özel harekat ekipleri, trafik şube ekipleri de katıldı. Ayrıca uygulamaya polis helikopteri de katıldı. Özel eğitimli polis köpeği ile araçlarda uyuşturucu madde araması yapıldı. Yapılan asayiş uygulamasında bir araç muayenesi olmadığından polis ekipleri tarafından bağlandı.
Polis ekiplerinden 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul, Yeditepe, Huzur, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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