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Polis ekiplerinin takip ettiği araçta 'skank' ele geçirildi

Polis ekiplerinin takip ettiği araçta 'skank' ele geçirildi Gemlik'te uyuşturucu operasyonuBURSA - Bursa Gemlik ilçe emniyet müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri takip ettikleri bir araçta skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

25.08.2019 09:44
Polis ekiplerinin takip ettiği araçta 'skank' ele geçirildi
Polis ekiplerinin takip ettiği araçta 'skank' ele geçirildi
Gemlik'te uyuşturucu operasyonu
BURSA - Bursa Gemlik ilçe emniyet müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri takip ettikleri bir araçta skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.
İlçe girişinden itibaren takip edilen otomobil dur ihtarına uymayınca zeytinhali kavşağında önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bir miktar skank adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, uyuşturucu ele geçirilen otomobilde detaylı arama İçin emniyet otoparkına çekildi.
Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.
Polis ekiplerinin takip ettiği araçta 'skank' ele geçirildi

Bursa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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