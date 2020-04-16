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Polis ele geçirdiği sahte TAPDK bandrolleri ile 'Evde kal' mesajı verdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün, 340 bin adet makaron ve 12 bin 20 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi.

16.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:09
Polis ele geçirdiği sahte TAPDK bandrolleri ile 'Evde kal' mesajı verdi
Kocaeli 'nin Derince ilçesinde polis ekipleri tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün, 340 bin adet makaron ve 12 bin 20 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen bandrollerle 'Evde kal' yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Derince ilçesinde bir depoda kaçak tütün saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 500 kilogram kaçak tütün, 340 bin adet makaron ve 12 bin 20 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, polis ekipleri ele geçirdikleri bandrollerle korona virüs konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile 'Evde kal' yazdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Polis, TAPDK, 3. Sayfa
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