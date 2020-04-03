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Polis, ele geçirdiği uyuşturucu haplarla 'evde kal' çağrısı yaptı

Kütahya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 430 adet ecstasy hap ele geçirilirken, haplarla 'Evde kal Kütahya 43' yazarak, Korona virüs Covid-19'a karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

03.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:47
Polis, ele geçirdiği uyuşturucu haplarla 'evde kal' çağrısı yaptı
Kütahya 'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 430 adet ecstasy hap ele geçirilirken, haplarla 'Evde kal Kütahya 43' yazarak, Korona virüs Covid-19'a karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir aracı Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde durdurdu. M.Y. ve N.B.N isimli kişilerin bulunduğu araçta yapılan aramada, 430 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirdikleri haplarla 'Evde kal Kütahya 43' yazdılar.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kütahya, Polis, 3. Sayfa
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