02.07.2019 21:16
Haberler» Güncel» Haber

Polis emeklileri derneğinde gerginlik

Polis emeklileri derneğinde gerginlik

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
21:50   Uzungöl'de ağaçta mahsur kalan yamaç paraşütçüsü kurtarıldı
21:50   Balıkesir'de orman yangını
21:50   Putin, Savunma Bakanı Soygu'ya 14 askerin öldüğü bölgeye gitme talimatı verdi
21:47   AB'de başkanlık pozisyonları için uzlaşmaya varılması
21:45   Putin tüm yurt dışı programlarını iptal etti, Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
21:45   Beyaz Saray'da açıklanmayan acil durum
21:45   Denizde kaybolan müzik öğretmeninin cansız bedeni bulundu