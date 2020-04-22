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Polis, engelli çocuğun doğum gününü kutladı

Diyarbakır'da polis ekipleri doğum gününü kutladıkları engelli çocuğu mutlu etti.

22.04.2020 01:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:23
Diyarbakır 'da polis ekipleri doğum gününü kutladıkları engelli çocuğu mutlu etti.
Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde koronavirüs (kovit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan Aşar ailesinin engelli çocukları Kenan Aşar için polis ekipleri doğum günü etkinliği düzenlendi.
Doğum günü pastasıyla Aşar ailesinin evini ziyaret eden ekipler, 10 yaşına basan Kenan Aşar'ın doğum gününü kutladı.
Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Aşar ailesinin engelli oğlu Kenan Aşar yavrumuzun 10. yaş gününü polis arkadaşlarımız pasta ile kutladı. Nice yıllara Kenan. Güzel düşünceleri için emniyet görevlilerimize teşekkürler." ifadesini kullandı. Polis, engelli çocuğun doğum gününü kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Polis, Güncel
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