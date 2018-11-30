Polis Eşlerinden Anlamlı Eğitime Anlamlı Destek

KOCAELİ(İHA) – Polis
Eşleri Derneği Kocaeli
Şubesi, üniversitede şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının çocuklarına "Burs ve Eğitim Yardımı "sağlamak amacıyla bir araya geldi.
Üniversitelerde eğitim gören şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının çocuklarına burs ve eğitim yardımı sağlamayı hedefleyen Polis Eşleri Derneği Kocaeli Şubesi, etkinlikte bir araya geldi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
'un eşi Hülya Aksoy
'un da katılımıyla düzenlenen birlikteliğe İzmit
Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun eşi Zeynep Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin eşi ve Polis Eşleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Aliye Denizci, Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
'nun eşi Behiye Karaosmanoğlu, Polis Eşleri Derneği Genel Başkanı Arzu Gülveren, polis eşleri ve davetliler katıldı.
Aliye Denizci ve Polis Eşleri Derneği Genel Başkanı Arzu Gülveren'in yaptığı açılış konuşmalarıyla devam etti. Programda konuşmaların ardından şehit özel harekat polis memuru Ahmet Can
'ın oğlu Ahmet Serdar
Can'ın doğum gününü, kesilen pasta ile kutlandı. Program Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde v İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından yürütülen "Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi" çalışmaları kapsamında düzenlenen tanıtım standının gezilmesi ile sona erdi. - KOCAELİ