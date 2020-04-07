Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.
07.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandadaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, Antalya'nın Korkuteli sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı vatandaşın bahçesi, polis memuru tarafından traktörle sürüldü.
TALEPTE BULUNDU
Korkuteli ilçesi Datköy Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Arslan, uygulama noktası yanında bulunan bahçenin traktör ile sürülmesi için polis ekiplerinden yardım talebinde bulundu.
BAHÇE SÜRÜLÜP EKİME HAZIRLANDI
Evden çıkamadığı için torunuyla polise haber gönderip yardım isteyen yaşlı adamın talebini geri çevirmeyen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru traktöre binerek bahçeyi sürüp ekime hazırladı.
Kaynak: İHA