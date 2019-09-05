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Polis eve girdi, kaçak sigara imalatı devam etti...Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Polis eve girdi, kaçak sigara imalatı devam etti.

05.09.2019 10:27
Polis eve girdi, kaçak sigara imalatı devam etti...Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş
Adana'da polisin baskın yaptığı bir evde kaçak sigara üretildiği ortaya çıktı
Polis eve girdiğinde hala makineyle sigara imal edildiğine şahit oldu
ADANA - Adana'na polisin baskın yaptığı bir evde kaçak sigara imal edildiği ortaya çıktı. Baskın sırasında sigara imalatının işleminin makinede devam etmesi dikkat çekti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde bir evde kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis hemen adrese baskın düzenledi. Polis eve girdiğinde hala makineyle sigara imal edildiğine şahit oldu. Baskında polis elektrikli sigara imal edilen makine, 3 bin 800 tek dal doldurulmuş makaron, 50 kilo kıyılmış tütün, bin 800 tek dal boş makaron ele geçirdi.
Olayla ilgili A.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Polis eve girdi, kaçak sigara imalatı devam etti...Evini kaçak sigara imalathanesine çevirmiş

Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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