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Polis eve itfaiye merdiveniyle girdi

Kütahya'da polis ekipleri, boşanma aşamasında olan ve hakkında koruma kararı bulunan kadının eşyalarını alabilmek için itfaiye merdiveni yardımıyla ikinci kattaki eve girdi.

24.10.2019 15:28
Kütahya'da polis ekipleri, boşanma aşamasında olan ve hakkında koruma kararı bulunan kadının eşyalarını alabilmek için itfaiye merdiveni yardımıyla ikinci kattaki eve girdi.
Yenidoğan Mahallesi ikamet eden ve tır şoförlüğü yapan A.T, D.T'nin kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açarak koruma kararı aldırdı. Ardından D.T. de Kütahya Aile Mahkemesine müracaat ederek koruma kararı ile eşyalarını alma talebinde bulundu.
Mahkeme, "Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi" hükmünce kadının evine girebilmesi ve 3 ay ikamet edebileceği kararı verdi.
Karar üzerine D.T, polis ekipleriyle Özen Sokak'taki eve geldi. İki katlı binanın alt katında oturan eşi A.T'nin yakınlarının kapıyı açmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibinin merdiveniyle binanın ikinci katına çıkan polis ekipleri, çilingir tarafından sökülen balkon kapısından eve girerek kapıları açtı.
Daha sonra geniş güvenlik önlemleri arasında eve giren D.T, eşyalarını alarak evden ayrıldı.
Bu sırada, polis ekipleri ile A.T'nin avukatı arasında tartışma yaşandı.
A.T'nin avukatlarının mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi.
Polis eve itfaiye merdiveniyle girdi

Kütahya, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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