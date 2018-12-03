Polis, Futbol Holiganlarına Göz Açtırmadı

Kayseri
'de MKE Ankaragücü- Beşiktaş
arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçı öncesi yapılan aramalarda ve sonrası yapılan çalışmalarda, bazı taraftarlarda bıçak, kurusıkı tabanca şarjörü ve esrar ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım tarahinde Kadir Has
Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Beşiktaş takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçında, yaklaşık olarak 11 bin Ankaragücü ve bin 500 Beşiktaş taraftarının maç izlediği anımsatıldı.
Müsabaka dağılımı esnasında kimlikleri henüz tespit edilemeyen taraftarlarca güney otoparkında park halinde bulunan 11 araca zarar verildi.
Müsabaka öncesi ve sonrası yapılan çalışmalarda, taraftar grubundan 7 bıçak, bir sallama tabir edilen kesici alet, bir boş kurusıkı tabanca şarjörü ile 2 gram esrar ele geçirildi.
Ayrıca müsabakadan dağılırken kalabalık içerisinden kurusıkı tabanca ile havaya ateş eden şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
Müsabaka dağılımında taşkınlık çıkartan S.N.Ö, Ş.A, D.T, K.Ç, N.U. ve S.A. yakalanarak, haklarında 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki anuna muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.
Ankaragücü,Beşiktaş,MKE Ankaragücü
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:02