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Polis gece gündüz uyarıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) mücadelesi için alınan ek önlemlerin açıklamasının ardından polisi sahil ve ilçenin giriş-çıkışlarında gece gündüz demeden vatandaşlara "evinize gidin" çağrısı yaptı.

31.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:33
Polis gece gündüz uyarıyor
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) mücadelesi için alınan ek önlemlerin açıklamasının ardından polisi sahil ve ilçenin giriş-çıkışlarında gece gündüz demeden vatandaşlara "evinize gidin" çağrısı yaptı.

Dünyanın en uzun sahiline sahip Samandağ sahilinde polis, yürüyüş ve spor amaçlı dışarı çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, Samandağ-Antakya karayolu uygulama noktasında araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Öğün'ün de uygulama noktasına gelerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor. Ateşi yüksek çıkan biri için ambulans çağrılıp kontrol edildikten sonra hastaneye gönderildi.

Valilik tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Postane Caddesi, İtfaiye Kavşağı ve Muammer Aksoy Caddesi araç trafiğine kapatıldı. - HATAY
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Kaynak: İHA

Etiketler: Samandağ, Hatay, Polis, Güncel
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