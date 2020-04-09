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POLİS GELDİ TIRAŞ YARIM KALDI

Bağcılar'da yasağa rağmen dükkanı açarak tıraş eden erkek kuaförüne polis baskın düzenledi.

09.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:18
Bağcılar 'da yasağa rağmen dükkanı açarak tıraş eden erkek kuaförüne polis baskın düzenledi. Kuaför ve tıraş olan kişiye toplam 6 bin 360 lira para cezası verildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulmuştu. Bağcılar'da dün akşam 21.30 sıralarında denetim yapan polis ekipleri, Göztepe Mahallesi Zambak Sokaktaki bir erkek kuaförünün açık olduğunu tespit etti. Kuaföre baskın düzenleyen polis ekipleri, bir kişinin tıraş olduğunu belirledi. Tıraş olan kişi ve işyeri sahibine 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 6 bin 360 lira para cezası kesti. POLİS GELDİ TIRAŞ YARIM KALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, Kuaför, Polis, Güncel
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