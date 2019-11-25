Haberler » Güncel » POLİS GİBİ DAVRANIP PAKİSTANLILARI DOLANDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI - Haber

POLİS GİBİ DAVRANIP PAKİSTANLILARI DOLANDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHA Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıttığı Pakistan uyruklu yabancılardan 6 cep telefonunu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi gece bekçileri tarafından yakalandı.

25.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:15POLİS GİBİ DAVRANIP PAKİSTANLILARI DOLANDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

'da kendisini polis olarak tanıttığı uyruklu yabancılardan 6 cep telefonunu alarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi gece bekçileri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin telefonları aldığı adrese gelip oradan ayrılması kameraya yansıdı.

Çarşı ve Mahalle Bekçileri, 5 Kasım Salı günü Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphelenerek durdurdukları Osman S.(40)'yi kimlik sorgulamasından geçirip üzerini aradı. Osman S.'nin üzerinde 6 cep telefonu bulundu. Telefonlara dönük çelişkili ifadelerde bulunan Osman S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cep telefonlarının da Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Pakistan uyruklu vatandaşlara ait olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada, Osman S.'nin kendisini polis olarak tanıttığı Pakistanlıların cep telefonlarını alarak onları dolandırdığı anlaşıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli Osman S.'nin Pakistan uyruklu vatandaşların bulunduğu adrese girerek telefonları aldıktan sonra uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

Şüphelinin beklemesi

şüphelinin adrese girişi

şüphelinin adresten çıkışı



Bağcılar, Pakistan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:39 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gelinen nokta şudur; Bu komplonun adresi olarak tüm taraflar CHP Genel...
17:38 Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada
17:38 ABD'nin en büyük iki brokeraj şirketi birleşiyor
17:34 Adıyaman'da Kitap Günleri fuarının açılışı yapıldı
17:32 Halk ozanı Abdurrahman Delen'den "Kadına Şiddete Hayır" şiiri
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:10 Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li aradı ve 'İnce şu an iktidara hizmet ediyor' dedi
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:39:46