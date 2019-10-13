Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi görevlileri, "Hacivat ve Karagöz" gölge oyunuyla 5 yılda gerçekleştirdikleri bin 500 gösteri sayesinde binlerce anaokulu öğrencisini eğlendirirken güvenlik konularında çeşitli bilgileri aşılıyor.

"Benim Polisim" adlı proje kapsamında Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okullarda çocukları bilgilendirirken dikkatlerinin dağıldığını fark edince 2014 yılında "Hacivat ve Karagöz" gölge oyununu hayata geçirdi.

Anaokulu çağındaki çocukları Hacivat ve Karagöz ile eğlendirirken interaktif etkinlikle "yabancılarla konuşmama", "trafik kuralları", "polis korkusu", "teknoloji bağımlılığı", "suçlulara karşı polisi bilgilendirme" konularında bilinçlendirmeye başladı.

"Hacivat ve Karagöz" ile Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde 5 yılda yaptıkları bin 500 gösteriyle yaklaşık 25 bin anaokulu öğrencisine ulaşan polis, etkinlik sonunda maskot "Polis Es Es" ile eğlenen çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

"Polis korkutma aracı değildir"

Toplum Destekli Polislik Şubesi Komiser Yardımcısı Ramazan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü olarak 2014 yılında "Benim Polisim" adlı uygulamaya başladıklarını belirterek, proje kapsamında anaokulu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Geleceğin teminatı olana çocukların polisler ile olan iletişimini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

"Çocuklara polis sevgisini ve doğru davranışları öğretmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bir gölge oyunu hazırladık. Çocuklar için hayati önem arz eden kişisel güvenliklerini sağlama, olaylar karşısında yapmaları gerekenler, trafik kurallarını öğretiyoruz. Teknoloji bağımlılığına dikkati çekiyoruz. Kültürümüzün öğretici ve eğitici unsurlarından olan Hacivat ve Karagöz sayesinde çocuklarımız eğlenerek bilgi sahibi oluyor. Her yıl 5 bin öğrenciyle buluşuyoruz. Kent merkezi ve ilçelerde bütün anaokullarında gölge oyununu sahneleyeceğiz. Ebeveynlerden çocuklarını polisle korkutmamasını istiyoruz. Polis korkutma aracı değildir. Biz çocukları çok seviyoruz."

Deniz, çocukların yanı sıra engelli ve yaşlılara yönelik de çeşitli faaliyetler yaptıklarını bildirdi.

"Bugüne kadar bin 500 gösteri yaptık"

Proje kapsamında hayali görevini üstlenen polis memuru Harun Kaya ise polisin suçluları yakalamasının dışında suçu önleyici hizmetlerinin de bulunduğunu vurguladı.

"Benim Polisim" adlı proje kapsamında çocuklara çeşitli uyarılarda bulunduklarını anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Çocuklarla konuşunca dikkatlerinin dağıldığını fark ettik. Düşünüp geleneksel sanatlarımızdan gölge oyununu kullanmak aklımıza geldi. Hacivat ve Karagöz ile çocukları buluşturduk. Çocuklar onları çok seviyor. ABD'nin nasıl Kaptan Amerika'sı varsa, bizim de Hacivat ve Karagöz'ümüz var. Yaklaşık 6 yıldır çocuklarla bir araya geliyoruz. Pozitif geri dönüşleri alıyoruz. Bu yıl eğitim-öğretim dönemi boyunca da çocuklarla buluşacağız. Bugüne kadar bin 500 gösteri yaptık. Bir oyunumuz yaklaşık 25 dakika sürüyor. Çocuklarımızın her türlü kötülükten korunmalarına yardımcı olacağız. Bu yönde uyarılarda bulunmaya devam edeceğiz. Çocuklara oyun oynatırken öğrenmelerini sağlıyoruz."

Kaynak: AA