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Polis Haftası kutlamalarında sosyal mesafe korundu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci kuruluş yıldönümü kutlandı.

10.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:11
Polis Haftası kutlamalarında sosyal mesafe korundu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'nci kuruluş yıldönümü kutlandı.

Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümü, koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir programla kutlandı. İlçe Emniyet Müdürü Hakan Meletlioğlu, beraberindeki az sayıda polis ile birlikte Hükümet Konağı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törende, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Karakoçan, Polis, Güncel
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