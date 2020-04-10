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Polis haftasına sessiz kutlama

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü buruk kutlandı.

10.04.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:33
Polis haftasına sessiz kutlama
Bursa 'nın Mudanya ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü buruk kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda personelin iştirakiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile tören son buldu. İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ve beraberindeki emniyet mensupları, Kaymakam Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Sözer, bütün emniyet mensuplarının haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mudanya, Bursa, Polis, Güncel
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