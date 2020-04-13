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Polis, hastanede doğum yapan kadın ve bebeğini evlerine götürdü

İstanbul'da doğum yaptıktan sonra taburcu edilen Suriyeli kadın ve bebeğini, polis ekibi, evlerine götürdü.

13.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:58
Polis, hastanede doğum yapan kadın ve bebeğini evlerine götürdü
İstanbul'da doğum yaptıktan sonra taburcu edilen Suriyeli kadın ve bebeğini, polis ekibi, evlerine götürdü.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir hastanede doğum yapan ve taburcu edilen Suriyeli kadın ve kocasının evlerine gidemedikleri bilgisi üzerine hastaneye gitti.
Polis ekipleri, hastaneden aldıkları anne, bebek ve baba ile bir yakınlarını Kemer Mahallesi'ndeki evlerine bıraktı.
Ailenin teşekkür ettiği polisler, daha sonra görevlerine devam etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
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