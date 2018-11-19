Polis Hatalı Sürücüleri Drone ile Yakaladı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri şehrin farklı noktalarında drone ile trafik uygulaması yaptı. Uygulamada seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, makas ve drift atma gibi konularda sürücüler ile araçları denetledi. Drone destekli uygulamada trafik ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla drone destekli trafik uygulaması yaptı. Farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamada trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada seyir halinde cep telefonuyla görüşen, emniyet kemeri takmayan, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, kırmızı ışıkta geçen, makas ve drift atan sürücüler havadan drone ile tespit edildi. Polis ekipleri ise hatalı sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı.Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini, drone destekli uygulamanın ise ilçe genelinde sürdürüleceğini bildirildi. - MANİSA