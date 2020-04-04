Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal Adana

ADANA'da polis, koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis helikopteri ve ekip otolarıyla kent genelinde denetime çıkan ekipler, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır' uyarısı yaptı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkarak, alçak uçuş yapan helikopteri cep telefonlarıyla görüntüledi.Uygulamanın devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA