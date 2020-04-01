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Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana

ADANA'da koronavirüs salgınını önlemek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, havadan helikopterle, Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle ve karada ise araçlarla megafondan vatandaşlara anons yaparak "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kal Adana" uyarısında bulundu.

01.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:52
Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana

ADANA'da koronavirüs salgınını önlemek için yoğun çaba gösteren polis ekipleri, havadan helikopterle, Seyhan Baraj Gölü'nde tekneyle ve karada ise araçlarla megafondan vatandaşlara anons yaparak "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kal Adana " uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polis helikopteri, ekip otoları ve polis teknesinden kent genelinde denetime çıkan ekipler, megafonla anons yaparak, 'Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evde kal Adana' uyarısı yaptı. Özellikle park ve meydanların üzerinden alçak uçuş yapan polis helikopteri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini bildiren anonslar yaptı. Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler de 2 tekneyle Seyhan Baraj Gölü'nün Adnan Menderes Bulvarı kıyısında gün boyu tur atarak yürüyüş yapan vatandaşlara evlerine gitmeleri gerektiğini duyurdu.

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla başlatılan uygulamanın devam edeceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Baraj Gölü, Adana, Polis, Güncel
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