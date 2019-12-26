Haberler » Güncel » Polis, Heimlich manevrası ile bebeğin hayatını kurtardı - Haber

Polis, Heimlich manevrası ile bebeğin hayatını kurtardı

Avustralya'da bebekleri boğulmak üzere olan bir çift, polis merkezine girerek yardım istedi.

26.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:55 Polis, Heimlich manevrası ile bebeğin hayatını kurtardı

'da bebekleri boğulmak üzere olan bir çift, polis merkezine girerek yardım istedi. Bir polis memuru da 'Heimlich manevrası' uygulayarak bebeğin hayatını kurtardı.

Olay, Batı Avustralya eyaletindeki şehrinde meydana geldi. Yerel saat ile 23: 30'da meydana gelen olayda, boğazına bir cisim kaçan bebekleri boğulmak üzere olan bir çift, polis merkezine girerek yardım istedi. Bunun üzerine duruma müdahale eden bir polis memuru kucağına aldığı bebeğe 'Heimlich manevrası' uygulayarak, bebeğin hayatını kurtardı. Bebeklerini çifte teslim eden polis daha sonra yere düşen, bebeğin boğazına takılmış olan cismi de aileye göstererek dikkatli olmalarını söyledi.

O anlar polis istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca görüntülerde, polis memurunun çifte, Heimlich manevrasının bebeklere nasıl uygulanması gerektiğini gösterdiği görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

-Boğulmak üzere olan bebekleri ile polis istasyonuna giren çift

-Çiftin yardım talep etmesi

-Bir polis memurunun olaya müdahale etmesi

- memurunun Heimlich manevrası uygulayarak bebeğin hayatını kurtarması

-Polis memurunun bebeğe Heimlich manevrasını nasıl uygulandığını göstermesi

-Olayı izleyenler



Avustralya, Perth, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:25   Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Haber
18:25   'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar - Haber
18:23   Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında sertifika töreni düzenlendi - Haber
18:22   2 MİLYON OYUNCAK İNCELENDİ; YENİ DÜZENLEME GELDİ - Haber
18:20   Vali Pekmez, halkla buluştu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:30:48