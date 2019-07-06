06.07.2019 01:47
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Polis helikopteri Aydan bebek için havalandı

Van'da 36 haftalıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken bebek, polis helikopteriyle Batman'a götürüldü.

Van'da 36 haftalıkken dünyaya gelen ve solunum yetmezliği çeken bebek, polis helikopteriyle Batman'a götürüldü.
Alınan bilgiye göre, bugün Van'daki özel bir hastanede dünyaya gelen Aydan Özgökçe'de solunum yetmezliği tespit edildi.
Doktorlar, durumu ağırlaşan bebeğin yoğun bakım ünitesine alınmasını istedi.
Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk nedeniyle yer bulunamaması üzerine bebeğin, yoğun bakım ünitesi bulunan en yakın ile sevkine karar verildi.
Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Merkezi görevlileri, bebek için çevre illerde boş yoğun bakım ünitesi olan hastaneleri araştırdı.
Batman'daki özel bir hastanede yer bulan sağlık görevlileri, sevk için helikopter talep etti. Durumun iletildiği Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydan bebeğin polis helikopteri ile Batman'a götürülmesi talimatı verdi.
Ambulansla, Havacılık Şube Müdürlüğü pistine götürülen bebek, 112 görevlilerinin gözetiminde kuvözle helikoptere bindirilerek Batman'a götürüldü.
Aydan bebek, Batman'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alındı.
Ekici, bebek Aydan ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Polis helikopteri Aydan bebek için havalandı
Kaynak: AA
Batman, Polis, Van, Güncel

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