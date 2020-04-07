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Polis helikopteri doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum gerçekleştiren ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın, polis helikopteri ile hastaneye nakledildi.

07.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:54
Polis helikopteri doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu
Van 'ın Bahçesaray ilçesinde doğum gerçekleştiren ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın, polis helikopteri ile hastaneye nakledildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesi Ünlüce Mahallesi'ne bağlı Taşköprü mezrasında ikamet eden ve doğum sancısı tutan P.K. (40) isimli kadın Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kanaması çoğalan kadının Van'a sevk edilmesine karar verildi. Ancak yolun çığ ve kardan dolayı kapalı olması üzerine Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden gönderilmesinin sakıncalı olmasından dolayı helikopter talebinde bulunuldu. Yetkiler, konuyu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e iletti. Vali Bilmez'in talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri, 112 Sağlık personeli ile birlikte Bahçesaray ilçesine sevk edildi. Helikopterin Bahçesaray'a ulaştığı sıra P.K. 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Kanaması devam eden P.K., Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yapan helikopterle Van'a getirildi. Helikopter pistinde bekleyen ambulanslara nakledilen hasta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçesaray, Polis, Van, 3. Sayfa
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