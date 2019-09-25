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Polis helikopteri sayesinde yeni böbreğine ulaştı

Van'da böbrek yetmezliği tanısı konulan 53 yaşındaki Kıymet Etemoğlu, kendisine uygun böbreğin nakli için polis helikopteriyle Erzurum'a götürüldü.

25.09.2019 12:42Polis helikopteri sayesinde yeni böbreğine ulaştı
Van'da böbrek yetmezliği tanısı konulan 53 yaşındaki Kıymet Etemoğlu, kendisine uygun böbreğin nakli için polis helikopteriyle Erzurum'a götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nakil bekleyen Etemoğlu için uygun böbrek Erzurum'da bulundu.
Naklin yapılabilmesi için 3 saat içinde Erzurum'a götürülmesi gereken hastanın durumu, sabah saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi görevlilerince Emniyet Müdürlüğüne iletildi.
Etemoğlu, Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopteriyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi sağlık görevlilerinin nezaretinde Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Erzurum, Polis, Van, Güncel

Kaynak: AA

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