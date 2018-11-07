Polis Hırsızlık Zanlısını Gizli Kamerayla Tespit Etti

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:45



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:45

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, para ve altınlarının kiracısı tarafından çalındığını iddia eden ev sahibinin şikayeti üzerine, olayı aydınlatmak için çalışma başlatan polis, eve gizli kamera yerleştirerek tespit yaptı.Alınan bilgiye göre, Özyurt Mahallesi'nde yaşayan N.G (74), evindeki para ve altınların bir kısmının çalındığını fark etmesi üzerine polis merkezine giderek şikayette bulundu.Ev sahibi kadının, "hırsızlık olayını kiracısı N.B'nin gerçekleştirmiş olabileceğinden şüphelendiğini" beyan etmesi üzerine evdeki paraların seri numaralarını alan polis, ayrıca eve gizli kamera yerleştirerek kayıt yapmaya başladı.Paraların bir süre sonra alındığının belirlenmesi üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis, kiracı kadın N.B'yi hırsızlık zanlısı olarak tespit etti.Gözaltına alınan kadının üzerinde yapılan aramada da seri numaraları alınmış paralar bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.