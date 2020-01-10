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Polis hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı

Avcılar'da polis, girdiği evde para ve ziynet eşyası çalan hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı.

10.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:48
'da polis, girdiği evde para ve ziynet eşyası çalan hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Bürosu ekipleri, Firuzköy Mahallesi Şen Sokak'ta bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu sokağa gelen polis, bir miktar para ve ziynet eşyası çaldığı evin penceresinden çıkmak üzere olan 20 yaşındaki H.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınarak Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen H.Ç'nin hırsızlıktan çok sayıda sabıkasının olduğu, yine aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Polis hırsızlık zanlısını suçüstü yakaladı

Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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