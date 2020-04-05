Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı

Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'ın girişlerinde, sürücü geçişine izin verilmezken, izin belgesi olmayanlar geri gönderildi.

05.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:42
Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında giriş- çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ 'ın girişlerinde, sürücü geçişine izin verilmezken, izin belgesi olmayanlar geri gönderildi. Maskesi olmayan sürücüler de polis ve jandarma tarafından uyarıldı.
Tekirdağ'ın İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde jandarma ekipleri, İstanbul'dan gelen ve İstanbul'a giden sürücüleri tek tek durduruyor. İzin belgesi olmayanların geçişlerine izin verilmezken, durdurulan araçlardakilerin de sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Seyahat belgesi olanlara izin verilirken, izin belgesi olmayanlar ise geri gönderiliyor. Jandarma ve polis ekipleri, durdukları araçlardakilere maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bölgede trafiğin ise olmadığı gözlendi. Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Jandarma, Tekirdağ, Polis, Güncel

Haberin Videosu :

Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Polis ile jandarmadan izin belgesi kontrolü ve maske uyarısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara’da sokak ortasında ’Pes’ dedirten görüntü Haberler
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü

Son Dakika Güncel Haberleri

17:27: İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için genelge - Haber 17:27: ANKARA Seyahat izin belgesi olmayan sürücüler Ankara'ya alınmadı - Haber 17:26: Koronavirüs tedbirleri - Haber 17:26: Kayseri Barosu'ndan duygulandıran paylaşım - Haber 17:25: İçişleri Bakanlığından 'Sokak Hayvanları' genelgesi - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber