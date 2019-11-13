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Polis ile öğrencileri kaynaştıran proje

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla geliştirilen "Polis Öğrenci Dostluğu" projesi başlatıldı.

13.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:46Polis ile öğrencileri kaynaştıran proje
İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla geliştirilen " Öğrenci Dostluğu" projesi başlatıldı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, trafik, çocuk şube ve toplum destekli polis şube müdürlüklerine bağlı ekipler, öğrencilerin okullarına daha güvenli gidip gelmeleri için okul önlerinde denetimler yapıyor.
Denetimleri 'Polis Öğrenci Dostluğu' projesi ile birleştiren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilk olarak Aziziye İlkokulu ve Ortaokulu'na giderek teneffüs aralarında çocuklarla zaman geçirmeye başladı. Ekipler öğrencilerin oyunlarına dahil olarak voleybol ve futbol oynadı. Ayrıca öğrencilere yunus ve motosikletli trafik polislerinin motosikletlerine binme fırsatı verildi.
Proje hakkında gazetecilere bilgi veren okul müdürü Ebubekir Yılmaz, polis ile çocukların kaynaşması için geliştirilen projenin çok olumlu sonuçlarının görüleceğini belirterek, "Projenin çok güzel ve etkili olduğunu gördük. Polislerin sık sık okulumuzu ziyaret etmesini isteriz." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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