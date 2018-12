Polis İnşaattaki Esrar Zulasını Ele Geçirdi

14 Aralık 2018 Cuma 10:49



Denizli'de inşaatta saklanan uyuşturucu madde, polisin takibi sayesinde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçe merkezinde bulunan bir inşaatta uyuşturucu madde saklandığı ve zaman zaman kullanıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri binanın olduğu sokağı ve inşaatı gözetlemeye başladı. Bir süre sonra inşaata gelen O.K. merdiven boşluğuna sakladığı 21 fişek içime hazır esrarı sakladığı yerden alırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu madde ile karakola götürülerek yapılan sağlık kontrolünden sonra ifadesi alınan O.K, uyuşturucuyu satmak için anlaştığı 4 kişi olduğunu belirterek buluşma yerini söyledi. Alınan ifadeler doğrultusunda buluşma noktasına giden polis ekipleri 4 kişiyi de gözaltına aldı.Polis merkezinde ifadesi alınan 4 zanlı adli makamlara sevk edilirken uyuşturucuyu temin eden ve satan O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ