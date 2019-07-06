06.07.2019 15:58
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Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı

DİYARBAKIR'ın tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D.'yi (17) polis, savcı gibi davranarak kurtardı.

DİYARBAKIR'ın tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D.'yi (17) polis, savcı gibi davranarak kurtardı.
Sur ilçesinde bugün öğle saatlerinde tarihi surlara çıkan Z.D., atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alıp inmesi için Z.D. ile konuşurken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak önlem aldı. Sura çıkan bir polis, Z.D.'yi intihar girişiminden vazgeçmesi için ikna çabasında bulundu. Z.D., yanındaki polise "Hayatım mahvoldu, savcı ile görüşmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine polis, savcıyı telefonla arayacağını söyledi. Aşağıda bekleyen meslektaşını arayan polis, Z.D.'ye, "Savcı seninle konuşmak istiyor" deyip, telefonu uzattı. Z.D., telefonla konuştuğu sırada yanındaki polis tarafından yakalanarak, surdan indirildi.
Z.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Diyarbakır Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı
Kaynak: DHA
Diyarbakır, Polis, Güncel

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