Polis İntiharı Son Anda Önledi

Ataşehir
'de bir ağaca iple kendisini asan kişi, polis ekiplerince son anda kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ağaçlık alanda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri, Kozyatağı'ndaki adrese gitti.
Ekipler, boğazına ip geçiren S.P'yi iknaya çalıştı. Ancak şahıs kendisini boşluğa bıraktı. Polis
ekipleri S.P'yi ayağından tutup kaldırarak nefes almasını sağladı.
Kurtarılan S.P, polise bir süre direndi. Alkollü olduğu belirtilen S.P'ye bunun üzerine kelepçe takıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen S.P, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ataşehir,Polis
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:25