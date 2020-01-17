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Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı

Yıllık izne çıkan polis memuru, geldiği Kırıkkale'de kafasına dayadığı silahla intihar etti. İntiharından önce bir benzin istasyonuna gelen polis memuru, görevlilerle şakalaştı, kimlik sordu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dışarıda telefonla konuştuğu görülen polis memuru ardından silahını kafasına dayayarak hayatına son verdi.

17.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:45

'de yıllık izne çıkan polis memuru Ş.K, akaryakıt istasyonunda şarj ettiği cep telefonuyla çıkışta görüşme yaptıktan sonra tabanca ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

GÖREVLİLERLE ŞAKALAŞTI, KİMLİK SORDU

Muş'ta görev yapan ve yıllık izine ayrılarak memleketi Kırıkkale'ye gelen Ş.K., dün gece saatlerinde Millet Bulvarı'nda yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda görevlilerle sohbet etti. Buradaki ofiste cep telefonunu şarj eden Ş.K., şakalaştığı görevlilere kimliklerini sordu.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KAFASINA SIKTI

Ş.K., telefonunu şarj ettikten sonra istasyondan ayrıldı. İstasyonun önünden geçen yolun kenarında cep telefonu görüşmesi yapan Ş.K., daha sonra tabancasını çıkarıp başına dayayarak ateşledi. İstasyondaki görevlilerin vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ş.K.'nın öldüğü belirlendi. Ş.K.'nın istasyonda görevlilerle sohbet etmesi, cep telefonunu şarj ettikten sonra yola doğru yürümesi ve intihar etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Ş.K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı

Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA


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