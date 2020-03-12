Polis iş yerine baskın yaptı, kaçak haplar ele geçirildi
VAN'da, polisin baskın düzenlediği iş yerinde, kaçak olduğu değerlendirilen cinsel ve kozmetik ilaçlar ele geçirildi.
12.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:43
VAN'da, polisin baskın düzenlediği iş yerinde, kaçak olduğu değerlendirilen cinsel ve kozmetik ilaçlar ele geçirildi. İş yeri sahibi N.B. hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler, kaçak olduğu değerlendirilen 940 adet cinsel ve kozmetik ilaç ele geçirdi. İş yeri sahibi N.B. hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet etmek'ten yasal işlem yapıldı.
Kaynak: DHA
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